E' morto Giovanni Mendola, docente di storia dell'arte: "Addio a un infaticabile ricercatore"

E' morto Giovanni Mendola, docente di storia dell'arte. Si occupava di ricerca archivistica, con particolare attenzione agli aspetti artistici della Sicilia. Per chi lo conosceva bene è "una grave perdita per il mondo della ricerca e per gli studi sull'arte e gli artisti operanti nell'Isola e, in particolare, a Palermo in età moderna".

La Galleria Regionale della Sicilia lo ricorda così: "Se ne va un attento studioso ed un infaticabile ricercatore. Mendola ha sempre dato il proprio importante contributo alla ricerca storica artistica sostenuta da fonti documentarie. Il polittico del Carmine Maggiore, il soggiorno di Van Dyck a Palermo, l’ambiente artistico palermitano tra Cinque e Seicento sono solo alcune delle sue indagini, cui si sarebbero certamente aggiunte numerose altre. Di Giovanni Mendola ricordiamo non solo il metodo di rigorosa ricerca e la curiosità indagatrice, ma anche la grande disponibilità verso i colleghi e l’apertura e il sostegno nei confronti dei giovani studiosi".

Attraverso continue ricerche nei fondi archivistici il docente aveva anche contribuito notevolmente alla migliore conoscenza del patrimonio storico-artistico siciliano. Mendola aveva messo in forse il conclamato soggiorno palermitano di Caravaggio, aprendo nuovi orizzonti, e, documenti alla mano, aveva spostato indietro nel tempo l'esecuzione della famosa festa della Natività oggi purtroppo scomparsa. I funerali avranno luogo, domani 22 giugno, alle 11 nella Chiesa di Sant'Espedito in via Garzilli.