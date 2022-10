Palermitano di 35 anni trovato morto dentro la sua auto

Un pasticciere palermitano di 35 anni è morto ieri pomeriggio a Marsala mentre si trovava a bordo della sua auto. A stroncare Giovanni La Barbera, questo era il suo nome, sarebbe stato un infarto. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato l'auto parcheggiata ai bordi di una strada di Marsala assai trafficata.

L'uomo era entrato in un bar per bere un caffè, poi si è sentito male. Sul posto si è subito formato un capannello di persone. Poco dopo è intervenuto il medico legale per i rilevamenti del caso e per constatare il decesso dell’uomo. Il pasticciere palermitano era sposato con una donna marsalese. Lascia la moglie e tre figli.