Addio al cavaliere dei colori: è morto l'imprenditore Giovanni Di Maria

Era il primo ad arrivare e l'ultimo a uscire, pronto a essere l'esempio per tutti i dipendenti della sua azienda. E' morto a 86 anni il cavaliere Giovanni Di Maria, imprenditore palermitano a capo dell'omonimo colorificio fondato nel 1925, una delle imprese più longeve della città con una storia lunga quasi un secolo.

Un uomo all'antica che ha fatto del suo lavoro un credo e delle potenzialità dei suoi dipendenti un esempio da tramandare alle generazioni future. "E' riuscito a trasmettere a tutta la forza vendite e a ogni impiegato lezioni di vita e di saggezza - fanno sapere i suoi lavoratori -. Nulla passava inosservato alla sua attenzione precisa e minuziosa dei vari reparti aziendali, dispensava a tutti un consiglio e un esempio da seguire".

Sebbene dell'azienda di famiglia fosse il presidente, amava definirsi come un semplice dipendente. "Lui non era il presidente, ma l'operaio che con fatica portava ogni giorno a compimento il suo lavoro per il bene comune - raccontano ancora -. Lascia una grande industria. Da oggi il cielo avrà colori più accesi, perché un grande esperto dipingerà perfino le nuvole".