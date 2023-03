E' morto l'ex allenatore più anziano d'Italia, Giovanni Ballico aveva guidato anche il Palermo

E' morto a 98 anni, Giovanni Ballico, il più anziano fra gli ex allenatori. Ballico aveva anche guidato il Palermo nella stagione 1962-1963. In rosanero aveva militato anche da calciatore tra il 1954 e il 1958.

Ad annunciare la scomparsa di Ballico è l'Aiac, l'associazione italiana allenatori calcio. "Il 28 novembre scorso - si legge in una nota - aveva avuto il tempo di festeggiare, con le tre figlie Sabrina, Liana e Bettina, con nipoti e familiari il suo 98° compleanno. Stanotte Giovanni Ballico se n’è andato per sempre nella sua casa di Schio, serenamente. Si è spento così il più longevo degli oltre 600 tecnici che hanno allenato in serie A a girone unico, dal 1929 a oggi, come certificato da Allenatori d’Italia, libro realizzato con la collaborazione dell’Aiac, uscito proprio in quei giorni. Una vita da mediano, la sua, ricca e lunga, tra campo, panchina e scrivania, sempre legata al calcio, con tappe significative nella Samp, a Palermo e da dirigente nella Spal, al Vicenza e a Pescara. Ai Ballico va l’affetto dell’Assoallenatori, a Giovanni l’ultimo commosso saluto".