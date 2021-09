Il giornalismo sportivo siciliano piange il Professore, morto a 90 anni Vito Maggio

Una vita dedicata allo sport, in particolare modo a calcio e baseball, al giornalismo e alla famiglia. Si è spento questa mattina all’età di 90 anni il Professore Vito Maggio, storico cronista del Giornale di Sicilia e corrispondente per la Gazzetta dello Sport che ha raccontato per anni, con professionalità e passione, le avventure calcistiche dei rosanero. A darne notizia è stato il figlio con un post pubblicato direttamente dal profilo Facebook del padre.

Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con diverse testate giornalistiche e contribuito alla realizzazione di numerosi progetti a cavallo tra il mondo dello sport e quello dell’editoria. Fu direttore di TeleSicilia ma anche dirigente della Federazione baseball e softball e scrisse, insieme ad altri, un volume per il centenario della squadra palermitana, “Il Palermo, una storia di cento anni”. I funerali verranno celebrati sabato 19 settembre, ore 11.30, nella chiesa di Sant’ Espedito.

La redazione di PalermoToday porge le più sentite condoglianze alla famiglia.