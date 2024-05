Dalla Gazzetta al Processo di Biscardi: è morto David Messina, giornalista palermitano

Si è spento a 92 anni, a Milano, David Messina, il decano dei giornalisti sportivi nato a Palermo nel 1932. Negli ultimi anni, come commentatore, era diventato un volto notissimo delle tv private lombarde, ospite dei talk show a tema calcistico come il Processo di Biscardi. Era iscritto all'ordine dei giornalisti, dal 3 febbraio del 1956. Palermitano, si forma come giornalista al quotidiano L'Ora. Laureato in giurisprudenza, fu anche avvocato. Lavorò per le redazioni delle testate Tuttosport, La Stampa e Stampa Sera. Nel 1963 fonda a Milano la redazione del Corriere dello Sport.

La carriera di David Messina

Una volta stabile a Milano, si occupò di calciomercato per la Gazzetta dello Sport. "Il valzer delle panchine", per indicare gli scambi tra allenatori, o "il giro dei portieri", furono sue invenzioni. Dagli anni Novanta in poi diventò una presenza fissa con Telelombardia, Canale Italia, Italia 7 Gold, Antenna 3, Telemontecarlo raccontando e commentando le partite insieme agli ospiti in studio. Fu anche docente di giornalismo sportivo alla scuola Walter Tobagi di Milano. Scrisse quattro libri sulla nazionale e sui Mondiali e fu attivo nell'Ordine e presidente del Gruppo lombardo di giornalisti sportivi.

"Un fuoriclasse del nostro mestiere"

"Un 'fuoriclasse' del nostro mestiere - chiosa Giuseppe Gallizzi, leader del Movimento liberi giornalisti e storico presidente del Circolo della Stampa di Milano - con il quale, io al Corriere della Sera e lui alla Gazzetta dello Sport, ho condiviso nella storica sede di via Solferino anni indimenticabili caratterizzati, da parte sua, da un'innata gentilezza e da una professionalità per certi versi unica. Poi, le mille battaglie, sempre a favore dei colleghi, all'Ordine, al sindacato e in altri organismi della nostra categoria".