Tifoso del Parma morto mentre stava nuotando in mare: era arrivato in Sicilia per la partita contro il Palermo

Era arrivato lo scorso weekend a Palermo per assistere alla partita della sua squadra contro i rosanero al Barbera ma in Sicilia ha trovato la morte. Un turista parmigiano di 73 anni, Giorgio Mangi, è stato trovato senza vita in mare a San Vito Lo Capo, a pochi metri dalla riva. Secondo le prime informazioni alcuni suoi amici avrebbero visto il corpo galleggiare ed avrebbero tentato di rianimarlo. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di praticare le manovre di salvataggio ma senza successo. Sul corpo del 73enne verrà effettuata l'autopsia per stabilire le cause del decesso.

"Giorgio Mangi - si legge sul sito del Corriere della Sera - era un grande tifoso del Parma. Insieme ad alcuni amici era partito per la trasferta di Palermo e, dopo la partita, si erano fermati per qualche giorno di vacanza in Sicilia. Mangi è entrato in acqua per fare una nuotata: dopo poco gli amici, rimasti sulla battigia, hanno visto il corpo galleggiare e si sono precipitati in acqua. Stando alle testimonianze degli amici Mangi non avrebbe chiesto aiuto, né si sarebbe sbracciato in alcun modo: sul suo corpo, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria come avviene in questi casi, sarà effettuata l’autopsia nei prossimi giorni. Le ipotesi più probabili sono un arresto cardiaco o un blocco intestinale. Quella vacanza con gli amici doveva essere un momento di svago e si è trasformata in tragedia: Mangi amava il mare e proprio quel mare se lo è portato via".