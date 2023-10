Addio a Giorgio Dragotta, lo storico sommelier del Charleston: "E' stato un sacerdote del vino"

Al collo portava sempre il tastevin, una piccola ciotola in argento necessaria alla degustazione del vino. Un emblema più che un simbolo ormai dimenticato dalle nuove generazioni di sommelier di cui andava fiero. E' morto a 69 anni Giorgio Dragotta, lo storico sommelier del Charleston che negli anni ha servito papi e capi di stato, da papa Giovanni Paolo II a Sandro Pertini.

Braccio destro dell'indimenticato maitre Carlo Hassan, anche lui icona di quegli anni, fu con loro che il Charleston (prima quello di piazzale Ungheria, poi quello dell'Antico stabilimento di Mondello) andò alla ribalta. Insieme ad alcuni celebri piatti che ebbero successo nazionale, come la melanzana Charleston, la carbonara e la gramigna lido, Dragotta da pioniere dei vini qual era portò per la prima volta in un ristorante palermitano il pinot nero e alcune etichette francesi.

Dagli altri colleghi che indossavano il frac si distingueva non solo per l'uniforme di colore verde, ma anche per l'eleganza e lo charme da uomo d'altri tempi. Con Hassan, che fu il suo mentore, portarono per la prima volta in Italia un servizio di sala di quel livello e di quella professionalità. "Era il sacerdote del vino - racconta a PalermoToday Pippo Anastastio, amico e titolare del Ristorantino - perché sapeva avvicinarti a quel mondo tanto magico quanto affascinante in modo unico".

Un simbolo della Palermo degli anni '70 che, per tutta la vita, rimase fedele alla famiglia Ingrao e Glorioso, proprietaria del Charleston. Dopo gli anni nella sede che ancora oggi molti chiamano impropriamente "Charleston" con cibi e musica sofisticata, un breve ritorno a piazzale Ungheria e poi l'arrivo nella villa dei conti Bernard De La Gatinais, sempre a Mondello. Adesso l'attesa per la nuova avventura in via Magliocco, lì dove tutto cominciò, che sarebbe dovuta partire nei prossimi mesi.

In una città affollata da cantine ed etichette, lui si distinse per l'educazione che provava a infondere ogni volta che parlava di vino. "Mai borioso, mai spocchioso - spiega ancora Anastasio - sapeva consigliare i vini come fa un sarto con un abito su misura. Parlava con grande competenza, nonostante avesse iniziato così giovane. Aveva tatuato Charleston sulla pelle, non cambiò mai. Indimenticabile la sua signorilità in un mondo in cui tutti pensano di essere campioni. Lui spiccava. Pur consapevole di sapere, i suoi racconti sul vino coinvolgevano chi lo ascoltava perché sapeva soddisfare le aspettative del cliente".

Da circa vent'anni, data la sua esperienza, diventò la guida del museo del vino e della civiltà contadina, un piccolo scrigno alla Kalsa all'interno di Palazzo Principe dei Palagonia, in via del IV aprile. Carte geografiche, tappi di bottiglia, bottiglie, caraffe, "bummoli", etichette e via dicendo per lui non avevano segreti. Negli anni '90, da avanguardista qual era, con la delegazione provinciale dei sommelier portò a Palermo il primo convegno nazionale. "Il mio primo pensiero è andato a Carlo Hassan - conclude Anastasio - amici e compagni per una vita intera, insieme hanno scritto la storia della città".