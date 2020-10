Consiglio, è morto l'ex presidente Chinnici: "Fu protagonista di una stagione di riscatto dopo le stragi"

"Giorgio Chinnici ha guidato il Consiglio comunale a metà degli anni '90, in un periodo in cui era ancora forte nella società civile e nella politica lo scontro fra chi voleva il ritorno al passato di una città governata dalla mafia e chi voleva portarne avanti con difficoltà la liberazione. E' stato uno dei protagonisti di quella stagione di riscatto che seguì gli anni bui delle stragi".

Lo dichiara il sindaco Leoluca Orlando che, insieme al presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando, e d'intesa con la famiglia dell'ex presidente, ha deciso che la camera ardente sia ospitata da domani a Palazzo delle Aquile. Chinnici è stato presidente del Consiglio comunale dal 1994 al 1997

"A nome di tutto il Consiglio comunale desidero esprimere la mia più affettuosa vicinanza alla famiglia di Giorgio Chinnici, ex presidente dell'assemblea cittadina. Docente e studioso di grande sensibilità e passione, ha contribuito con grande pacatezza e competenza ai lavori del Consiglio comunale in anni in cui la nostra città ha vissuto una straordinaria rinascita dopo lo shock delle stragi".