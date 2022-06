E' morto Gigi Petyx, da Liggio a Buscetta passando per Totò: i suoi scatti tra cronaca e storia

I suoi scatti hanno raccontato gran parte della storia di Palermo e della Sicilia dagli anni Cinquanta in poi: dall'arresto di Luciano Liggio a Tommaso Buscetta all'Ucciardone, da Totò a Villa Igiea a Franca Viola nascosta dietro le tende. Con la morte di Gigi Petyx se ne va una stagione leggendaria di fotogiornalismo. Aveva girato l'Isola in lungo e in largo, con la sua inseparabile Nikon, al fianco di mostri sacri della carta stampata come Mauro De Mauro, ma Gigi fino all'inizio degli anni Duemila non disdegnava nemmeno la cronaca spicciola di periferia, accanto ai "biondini", giovani collaboratori dei giornali. Negli ultimi anni, Petyx senior (anche il figlio Igor ha ereditato la "passionaccia" del padre) aveva dovuto abbandonare la strada e le corse, insieme ai cronisti, a causa di una malattia. La stessa che oggi se lo è portato via all'età di 83 anni. Gigi Petyx ne avrebbe compiuti 84 il prossimo 9 luglio.

Chi era Gigi Petyx

Luigi Petyx, da tutti conosciuto come Gigi, era nato nel 1938 al Capo, il quartiere di uno degli storici mercati di Palermo. Immortalare la realtà attraverso un obiettivo è sin da ragazzino la missione di Petyx. Così il padre, il barone Luigi Petyx Mortillaro lo instrada, mandandolo dal fotografo Lo Verso in piazza Beati Paoli. Successivamente Gigi passa allo studio Scafidi, poi si avvicina al quotidiano L’Ora. E lì inizia la sua carriera da fotoreporter. Mafia e non solo nelle splendide istantanee di Petyx: nelle sue foto sono ritratti anche i primi digiuni di Danilo Dolci al Giro d’Italia del ‘59, sul Treno del Sole nel ‘62 al seguito degli emigranti; nel ‘63 la strage di Ciaculli; nel '72 il disastro aereo di Montagna Longa. E poi gli anni al Giornale di Sicilia, dove Gigi documenta i tanti disservizi di una città alle prese con le numerose emergenze quotidiane. Fotografie del passato, che sembrano scattate oggi.

Il cordoglio della redazione di PalermoToday

Gigi per noi era uno di famiglia. Sia perché alcuni giornalisti della redazione hanno avuto l'onore di lavorarci quando erano "biondini" (sì, lui ci definiva così) al Giornale di Sicilia, sia perché era il suocero della nostra collega Rosaura Bonfardino, sposata con il figlio Igor. Di Gigi si ricordano due cose in particolare: il sorriso sotto i suoi baffi e la macchina fotografica sempre al collo. Che belli poi i suoi racconti: delle corse per raggiungere i luoghi degli omicidi di mafia o di quando sviluppava le foto nelle camere oscure. A Gigi piaceva parlare e a noi ascoltarlo, perché era un'enciclopedia vivente della storia palermitana. La sua memoria resterà nelle sue foto. Addio Gigi, mancherai a questa città.

Andrea Perniciaro, Alessandro Bisconti, Riccardo Campolo, Carola Catalano, Daniele Ditta, Francesco Sicilia, Federica Virga, Sandra Figliuolo.