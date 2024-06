Via Dante, pilota di elisoccorso del 118 muore mentre è in taxi

"Ieri pomeriggio a Palermo è venuto a mancare improvvisamente Giampaolo Abeltino (in famiglia e per gli amici Gianni)". Così il parroco di Palau, don Paolo Pala, ha annunciato la scomparsa del suo compaesano, che tutti ricordano come Gianni, pilota del servizio di elisoccorso del 118 a Palermo. Abeltino aveva 60 anni. E' morto mentre si trovava in un taxi in via Dante. Era appena stato dimesso una clinica palermitana dopo essere stato ricoverato per alcuni controlli cardiaci.

"Ancora non sappiamo quando potranno essere celebrate le esequie - prosegue il sacerdote -. A tutti i familiari in Italia e negli Usa giungano le nostre più affettuose condoglianze. Il Signore accolga l'anima di Gianni nella sua pace, ricompensandolo per la sua bontà, la finezza del tratto, ed il suo amore per la famiglia e la professione. Adesso è in compagnia della mamma, zia Franca".

Abeltino - scampato miracolosamente a un incidente aereo nel 2007 - viveva da tempo a Palermo. Dopo il diploma ottenuto in Sardegna, al nautico di La Maddalena, era andato a Livorno per il corso dell’Accademia navale. Poco dopo il passaggio negli Stati Uniti, dove era diventato pilota di aerei militari, poi il ritorno in Italia e il lavoro a Palermo.