Morto Giangaspare Ferro, icona del jazz a Palermo e tra i fondatori del Brass Group

Cultore della musica colta ed extracolta, è stato uno dei fondatori del Brass Group. E' morto a 77 anni dopo una breve malattia Giangaspare Ferro, segretario generale della fondazione istituita nel lontano ‘74 insieme a Ignazio Garcia, Andrea Manlio Salerno e Luigi Giuliana e oggi punto di riferimento in città per la musica jazz.

Laureato in Economia Politica, Ferro ha iniziato come docente nella cattedra della facoltà di Economia dell’Università di Palermo e lo è stato fino al 2008, anno in cui è andato in pensione. Commercialista (è stato pure presidente del suo ordine professionale) e anche revisore legale, ha speso una vita intera alla consulenza societaria e aziendale, portando la sua esperienza nel risanamento delle attività in crisi e al settore no-profit.

Dal 1982, a Ferro viene assegnata anche una mansione molto delicata: ha collaborato infatti come consulente tecnico dei tribunali da Palermo a Roma fino a Udine, vestendo anche i panni di amministratore e custode giudiziario per conto di diverse sezioni del tribunale penale o dell’ufficio delle misure di prevenzione in occasione di sequestri di patrimoni e aziende.

Ma è stata la musica la sua vita, quella verso cui non ha mai smesso di provare trasporto. Da sempre pioniere del jazz in città, per via della sua esperienza Ferro è stato segretario generale della più iconica fondazione di musica jazz cittadina, il Brass. Fu lui, insieme a quattro amici, ad avere l’intuizione e a fondare quello che poi sarebbe diventato un vero e proprio palcoscenico internazionale del jazz. Le sue specifiche competenze in ambito economico, infatti, gli hanno permesso di ricoprire sin dall’inizio il ruolo di amministrazione della fondazione e di condurre la gestione degli enti no profit, che lo hanno portato anche a far parte di organismi associativi centrali, come ad esempio l’Istituto Siciliano per la Musica Jazz.

E oggi è proprio il Brass Group a ricordarlo: “Va via un gentiluomo di grande cuore e di grande personalità - spiegano -. Non solo uno dei quattro fondatori del Brass, ma anche un uomo che ha dedicato la propria vita alla musica: dalla cantina di via Duca della Verdura al Real Teatro Santa Cecilia. È stato sempre con noi in ogni decisione importante anche se lontano dalle luce dei riflettori. La sua generosità ed umanità ci mancheranno tantissimo”.