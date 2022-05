E' morto il gesuita Francesco Paolo Rizzo: "Si impegnò contro la mafia quando questa governava Palermo"

Una vita dedicata all'impegno contro la mafia e all'insegnamento di Storia romana alla facoltà di Lettere. E' morto Francesco Paolo Rizzo, gesuita, all'età di 85 anni (ne avrebbe compiuti 86 il prossimo 5 agosto). "Francesco Paolo Rizzo - così lo ricorda il sindaco Leoluca Orlando - ha contribuito al cambiamento culturale della città di Palermo grazie al suo impegno contro la mafia in un tempo nel quale la città era governata da Cosa Nostra. Un impegno che si è manifestato nella formazione dei giovani con l'obiettivo di affermare una cultura dei diritti calpestati dai governi mafiosi della città. In questo momento di dolore e preghiera esprimo la mia vicinanza alla famiglia".

Padre Rizzo infatti ebbe un ruolo importante anche nella vita politica della città: tra il 1977 e il 1980 fondò il movimento studentesco "Università per l’uomo", che portò all’esperienza del movimento cattolico Città per l’uomo che per molti anni contrastò la Democrazia cristiana contaminata da influenze mafiose. Quando abbandonò l'esperienza universitaria Padre Rizzo si ritirò nella comunità di Casa Professa per dedicarsi agli studi. Ed è proprio a Casa Professa che saranno celebrati i funerali mercoledì 18 alle 10.