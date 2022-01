Morto Gaspare Sorce, ex comandante del vigili urbani

È morto Gaspare Sorce, ex comandante della polizia municipale di Palermo. Sorce, che aveva 83 anni, guidò i vigili urbani, allora con comando in via Dogali, fino al giugno 2002, quando al suo posto l'allora sindaco Diego Cammarata nominò Enzo Mattaliano. "Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Gaspare Sorce, ex comandante della polizia municipale di Palermo, un ruolo che ha saputo svolgere con professionalità al servizio dell'intera comunità cittadina. In questo momento di sofferenza e preghiera esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari".