"Buon viaggio papà": morto ex direttore del Banco di Sicilia a Francoforte, i tifosi dell'Eintracht lo omaggiano

"Buon viaggio papà Gaetano". Con questo enorme striscione i tifosi dell'Eintracht Francoforte hanno omaggiato Gaetano Patella, recentemente scomparso all'età di 83 anni. La dedica è all’uomo - di chiare origini italiane - che nel 1996, dopo essere stato direttore del Banco di Sicilia nella città tedesca, era diventato il tesoriere dell’Eintracht dopo la retrocessione.

Durante il match di Bundesliga contro il Bayern Monaco, vinto dai padroni di casa con un netto 5-1 sui campioni di Germania, i tifosi delle Aquile hanno dedicato un singolare striscione a Patella che ha fatto il giro del web con una scritta in italiano (come si vede nella foto pubblicata dal giornalista tedesco Cristopher Michel).

Gaetano Patella era molto amato da queste parti: il suo lavoro era stato decisivo per evitare il fallimento del club, capace di tornare in Bundesliga già nel 1999 dopo aver rischiato la retrocessione in terza divisione e con un budget davvero risicato, di circa tre milioni di euro.

L'ex direttore del Banco di Sicilia si è spento negli scorsi giorni in un ospedale di Bad Soden. "Era molto amato perché era intervenuto quando il club era già nell'acqua fino al collo - scrivono i media tedeschi - ovvero nella più grande crisi dell'Eintracht Francoforte, dopo la retrocessione nel 1996 e la fuga del tesoriere Bernd Thate. Patella accettò di sistemare le finanze. Aveva il cuore al posto giusto e amava i suoi giocatori; Maurizio Gaudino gli era particolarmente vicino. Era una persona adorabile. Fu anche Insignito della Croce al merito federale tedesca".