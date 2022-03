E’ morto Gabriele Arezzo di Trifiletti, fu professore all'Accademia di Belle arti

E’ morto a 73 anni Gabriele Arezzo di Trifiletti, fu professore all'Accademia di Belle Arti di Palermo ed esponente di un’antica famiglia aristocratica di Ragusa che con la sua preziosa collezione ha dato vita al Mudeco, museo del costume. Per una vita aveva raccolto abiti e accessori che racchiudono la storia della moda degli ultimi secoli. Classe 1949, si è spento a Palermo dopo essersi arreso a un male incurabile.

Aveva trascorso un'esistenza a catalogare e completare le collezioni acquistando da tutti gli altri familiari quello che era uscito fuori di casa e alle aste i pezzi "mancanti". Gabriele Arezzo di Trifiletti vantava oltre cento collezioni composte da capi maschili e femminili (come berretti civili, militari, clericali) e ogni genere di accessori. Dalle borse alle cinture passando per le cinture e gli ombrelli, senza dimenticare ventagli e spille. Ma oltre a una miriade di oggetti, collezionava anche autografi di personaggi celebri come Einstein, Leopardi, Dumas e Pellico.

I funerali di Gabriele Arezzo di Trifiletti avranno luogo domani, martedi 22 marzo, alle 9.30 alla chiesa di San Luigi Gonzaga in via Ugdulena a Palermo