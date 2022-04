E' morto uno degli storici orafi di Palermo: addio a Franco Padiglione

E' morto all’età di 85 anni uno degli storici orafi di Palermo: Franco Padiglione. Artigiano di origini napoletane, è morto nel giorno di Pasqua. Mosse i primi passi a 14 anni, imparando il mestiere, come fece il padre, e come adesso prosegue il figlio, a partire dal 1925. Tre generazioni di orafi che sono stati grandi creatori ed esecutori della tradizione italiana dell’alta gioielleria, utilizzando materiali preziosi che potevano essere forgiati secondo il gusto delle epoche che il loro lavoro ha attraversato.

Sognatore eclettico, cultore della bellezza, aprì il suo atelier nel 1958, che subito diventò luogo d’incontro delle signore palermitane in cerca di un gioiello speciale. Così coralli, agate, giade e pietre dure ma anche pietre preziose come acque marine, smeraldi e brillanti presero le forme più particolari colorando e impreziosendo i gioielli, spesso creati su misura, su disegni unici. I gioielli della Maison furono esposti nelle vetrine di mostre internazionali mentre una particolarissima collana, appositamente creata, venne donata alla étoile Carla Fracci che la indossò in varie occasioni pubbliche.

"Di Franco Padiglione - dice chi lo conosceva bene - ricorderemo sempre le sue mani, sciupate, con le unghie mangiate dal lavoro manuale, che muoveva in modo armonioso, e che sapevano realizzare i sogni, e i suoi occhiali calati sul naso mentre, sul banco ingombro di pietre e materiale prezioso, armeggiava con pinze e limette, parlandoti con un accento e una cadenza napoletana in cui ti potevi cullare. Per fortuna, come da tradizione, tanta arte non è persa ma tramandata, e Ciccio, ultimo orafo, finora, della famiglia, continua a creare con l’ombra del papà dietro le spalle".