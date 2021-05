Addio Maestro: è morto Franco Battiato

Il cantautore, compositore, musicista, regista e pittore si è spento a 76 anni. Fu anche assessore regionale: rimase in sella alla Cultura e al Turismo per cinque mesi tra il 2012 e il 2013

E' morto Franco Battiato. Cantautore, compositore, musicista, regista e pittore, aveva da poco compiuto 76 anni. Era stato assessore regionale alla Cultura e al Turismo per appena cinque mesi a cavallo tra il 2012 e il 2013. Fece il suo ingresso nella giunta guidata dal governatore Rosario Crocetta: una nomina che fece storcere la bocca a molti anche per la sua grande difficoltà a seguire da vicino i lavori a causa dei (troppi) impegni musicali. Il cantautore etneo si è spento questa mattina nella sua residenza come ha reso noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata.

Nato il 23 marzo 1945, a Ionia in provincia di Catania, Battiato è stato un maestro della musica italiana. Aveva compiuto 76 anni lo scorso marzo. Sulle sue condizioni di salute vigeva il massimo riserbo ormai da anni. Battiato si era infatti ritirato dalle scene e su di lui si erano rincorse voci su una sua presunta malattia, con tanto di foto rubate della sua casa di Milo, ai piedi dell’Etna.

Questo il ricordo di Musumeci: "Battiato è stato poeta e cantore della Sicilia, Maestro geniale e poliedrico, uomo fuori dagli schemi. Indissolubilmente legato alla sua Ionia e all’Etna, continuerà per sempre a rappresentare la nostra Isola, con musica e poesia che hanno segnato la vita di tutti noi. '... Sì che cambierà, vedrai che cambierà...'".

Così invece l'assessore Samonà: "Un artista immenso, un uomo libero, un cercatore di verità. Franco Battiato rappresenta nel panorama musicale italiano un esempio unico, irripetibile, che ha lasciato un segno che non si potrà cancellare. Fra i cantautori è stato di certo il più grande".