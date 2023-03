Lutto nel mondo del vino: è morto Francesco Tiralongo, amministratore delegato di Baglio di Pianetto

Lutto nel mondo del vino. E' morto a 55 anni Francesco Tiralongo, manager dalla lunga esperienza e amministratore delegato della cantina Baglio di Pianetto, di Santa Cristina Gela. Ad annunciare il decesso è stata la stessa azienda con un post su Facebook.

Tiralongo aveva iniziato a lavorare sul finire degli anni Ottanta nel food and beverage con incarichi in aziende come Birra Moretti, Simmenthal e Kraft. Poi nel 2000 l'approdo al settore enologico con la prima esperienza in Marchesi de' Frescobaldi. Nel 2014 l'arrivo in Sicilia come direttore marketing e commerciale di Donnafugata. Successivamente dopo un passaggio in Settesoli, era diventato nel 2020 manager di Baglio di Pianetto.

"In questo momento di immenso dolore - afferma Dominique Marzotto, presidente di Baglio di Pianetto - la famiglia Marzotto insieme a Veronica Marzotto, Roberto Notarbartolo di Villarosa, Jerome Desforges de Bragelongne e tutti i loro figli, esprime la sua vicinanza e il proprio affetto alla famiglia di Francesco Tiralongo per la sua improvvisa e prematura scomparsa. È stato per noi un amministratore dedicato e un amico leale, un esempio di responsabilità e apertura mentale, la cui esperienza e impegno sono stati fondamentali per il successo dell'azienda. In particolare, vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla moglie Chiara e ai figli Nicolò ed Eugenia in questo momento di incommensurabile dolore. Lo ricorderemo sempre con grande affetto, continuando a tener presente il suo ricordo nel lavoro di tutti i giorni".

"In questi anni di collaborazione con Francesco Tiralongo - dichiara Pierluigi Ventura, vicepresidente di Baglio di Pianetto - abbiamo apprezzato non solo la sua competenza, ma anche la sua grande umanità. È stato facile per tutti noi entrare in sintonia con lui, ma ora è incredibilmente difficile doversi privare del suo contributo e della sua compagnia. Francesco ha lasciato un segno indelebile nella nostra azienda, ed è stato una figura di grande ispirazione per tutti noi. La sua idea di innovazione è diventata per Baglio di Pianetto un piano strategico che ci ha fatto guardare con rinnovata ambizione al nostro futuro. La sua presenza e il suo lavoro saranno ricordati quotidianamente e la sua eredità sarà il nostro faro".