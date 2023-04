E' morto il fotografo Francesco Lo Verso: "Ricorderemo per sempre i tuoi scatti e la tua gentilezza"

"Dalla nostra memoria e dai nostri cuori non andrai mai via". "Amico dolce, paziente ed educato in tutte le tue espressioni". E ancora: "Ricorderò sempre la tua signorilità, la tua gentilezza, le tue splendide fotografie e la passione per la buona musica". Sono solo alcuni dei numerosi messaggi per Francesco Lo Verso, fotografo palermitano morto ieri. Era titolare dello studio di via Giovanni Bonanno.

Ricordato da tutti per il suo sorriso e il suo garbo, Lo Verso era molto noto nel quartiere. Erede di una famiglia di fotografi, è stato stroncato da un male improvviso. La sua attività era stata aperta oltre un secolo fa dal nonno, che aveva lo studio nei pressi del Palazzo di Giustizia. Poi lo studio si era spostato in via Marchese di Roccaforte, quindi in via Giovanni Bonanno, dove negli anni Ottanta Lo Verso aveva iniziato a gestire l'attività.