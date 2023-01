Tragedia durante una partita di calcetto: 37enne si accascia in campo e muore

Si definiva un amante dello scarabocchio, perché semplicemente con una penna a sfera e gli acquerelli sapeva creare dei capolavori sulla carta. E' morto per un malore improvviso in un campo di calcetto Francesco Del Cuore, 37 anni appena, che per via di questa passione da molti era conosciuto come Ciccio artist.

La tragedia si è consumata ai Campi di Marte in via dell'Olimpo. Durante una partitella tra amici, Del Cuore si è improvvisamente sentito male, accasciandosi a terra. I compagni di squadra hanno immediatamente chiamato i soccorsi. I sanitari del 118, una volta raggiunto il campo, hanno iniziato il massaggio cardiaco ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Disegnatore, pittore, scultore. Quella di Del Cuore era un'arte a 360 gradi, capace di catturare gli amanti del bello. I suoi disegni tra espressionismo, surrealismo e arte moderna venivano quotidianamente postati sulla sua pagina Instagram che, in breve tempo, ha raggiunto quasi 13 mila seguaci. Durante i suoi momenti creativi fissava gli obiettivi. Diceva sempre che erano quelli il primo passo per trasformare l'invisibile in visibile.

Adesso sono in tantissimi a piangere quell'eterno giovane che aveva frequentato il liceo artistico Catalano prima, l'Accademia di Belle Arti poi e che grazie al suo talento e alla sua creatività aveva costruito un futuro. "Che brutto risveglio amico mio, ancora non ci credo" scrive Giuseppe. A fargli da eco le parole di un altro amico, Salvatore: "Siamo solo di passaggio. Ti vogliamo tanto bene testò. Fai buon viaggio...".