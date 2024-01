Pestato a morte fuori da una discoteca a Balestrate, la confessione: "Sono stato io ma non volevo ucciderlo"

E' stato trasferito al carcere Pagliarelli di Palermo Andrea Cangemi, il ventenne fermato ieri sera con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Francesco Bacchi, anche lui di 20 anni, ucciso dopo una rissa scoppiata la notte scorsa in discoteca a Balestrate. Il giovane fermato è stato interrogato per molte ore prima del provvedimento emesso dal Procuratore capo Maurizio de Lucia e dal pm di turno Alessandro Macaluso.

Cangemi è accusato di omicidio preterintenzionale. Il giovane è crollato dopo un lunghissimo interrogatorio affermando di avere preso a calci e pugni la vittima ma sottolineando di non volerlo "uccidere".

L'autopsia - che sarà disposta oggi dal Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia - dovrà stabilire se Bacchi è morto per avere battuto la testa a terra oppure per i calci ricevuti in testa mentre era a terra. Ci sono altri cinque ragazzi indagati che avrebbero partecipato alla rissa iniziata, sembra, dentro il locale e poi proseguita, con calci e pugni, a poche centinaia di metri dalla discoteca.

Bacchi è stato ucciso sabato notte scorsa dopo una rissa all'esterno della discoteca Medusa di Balestrate. Gli investigatori per tutta la giornata di ieri hanno interrogato diverse persone e visionato anche tutte le telecamere della zona, sia all'interno del locale che all'esterno e nelle strade limitrofe. Intanto sono numerosi i messaggi di cordoglio per la giovane vittima. "Francesco era un angelo...", ha scritto ieri Vincenzo Corso, cugino di Francesco Bacchi. Lo stesso cugino ha anche scritto su Facebook: "Per sempre nel mio cuore cuginetto mio".

fonte Adnkronos