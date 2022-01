Partinico, quarantenne muore folgorato in casa mentre lavora con un flex

Stava lavorando con un flex quando qualcosa è andato storto ed è rimasto folgorato. Un uomo di 40 anni, Giovanni Caronna, è morto questa mattina a Partinico dopo un tragico incidente avvenuto in casa sua, in contrada Badìa. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno ricevuto la segnalazione dall’ospedale dove il quarantenne, di professione carrozziere, è arrivato in condizioni critiche accompagnato dai suoi familiari a bordo di un'auto.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario per lui non c’è stato nulla da fare. Il medico legale ha eseguito l’ispezione cadaverica confermando l’ipotesi iniziale: il quarantenne era stato attraversato da una potente scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Successivamente al decesso i militari della compagnia di Partinico hanno eseguito un sopralluogo nell’abitazione dell’uomo insieme ai tecnici dell’Enel. Il personale specializzato avrebbe accertato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica.