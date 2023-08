Tragedia in viale Strasburgo: un uomo si sente male, si accascia sul marciapiede e muore

Si è sentito male mentre si trovava davanti a una farmacia, si è accasciato sul marciapiedi e, nonostante i soccorsi, è morto Tragedia questa mattina in viale Strasburgo, all'altezza di via Olanda, dove un uomo di 72 anni è deceduto a causa di un malore. Alcuni passanti, tra i quali anche un agente libero dal servizio, hanno provato a rianimarlo in attesa che arrivasse un'ambulanza.

I primi a contattare il 112 sono stati dei cittadini che, vedendo la scena, hanno subito capito cosa stava succedendo. Qualcuno ha tentato il massaggio cardiaco che sembrava avesse avuto qualche effetto sul 72enne. In pochi secondi le condizioni sono precipitate e, nonostante l'arrivo dei sanitari e le manovre tentate, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche una pattuglia polizia municipale.