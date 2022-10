Lutto a Marineo, muore a 55 anni l'avvocato e giudice onorario Raia

Per l’Amministrazione comunale, data la sua esperienza trentennale nelle questioni legali, era un punto di riferimento. "Non sarà facile sostituire una persona così, professionalmente e umanamente", afferma il sindaco di Marineo, Franco Ribaudo, commentando la morte di Fabio Raia, dipendente del Comune ma anche giudice onorario a Termini. L'uomo, che aveva 55 anni, lascia due figli e la moglie, anche lei impiegata al municipio.

Raia, abiltato avvocato e formalmente impiegato nell’area Affari legali del Comune, aveva lavorato come giudice onorario sia Termini Imerese che a Palermo. "Proprio grazie al suo bagaglio culturale - continua Ribaudo - ci dava una grande mano nonostante non avesse una qualifica specifica. Era con noi da 35 anni. Purtroppo negli ultimi tempi la sua situazione si è aggravata e per questo era in cura".

Nonostante le sue condizioni fossero peggiorate, Raia avrebbe provato a lavorare anche nelle ultime settimane. Ieri sera la tragica notizia. "Era una persona molto preparata e buona, un vero amico", spiega un avvocato che lo conosceva da tempo. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social. Il funerale sarà celebrato domani, alle ore 12, nella Chiesa madre di Marineo.

"La nostra associazione - si legge in un post di Aiga Palermo - esprime il proprio sentito cordoglio alla famiglia per la prematura dipartita. La scomparsa del dottore Raia, apprezzato e stimato dall'intera classe forense per la sua grande correttezza, preparazione e disponibilità, ci rende sgomenti ed attoniti. Se ne va una persona perbene, lasciando un dispiacere enorme in tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo".