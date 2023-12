Lutto nel mondo dell'automobilismo, muore a 78 anni Eugenio Renna: vinse la Targa Florio nel '76

L'ex pilota conosciuto come "Amphicar" è stato ricoverato per due settimane a causa di una polmonite, legata ad altre patologie, che non gli avrebbe lasciato scampo. Vicino a lui negli ultimi attimi della sua vita c'erano la moglie Vivi e la figlia Rossella. Lunedì i funerali nella chiesa di Valdesi