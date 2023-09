L'ultimo fischio di Enzo Pisciotta: è morto l'arbitro e volto simbolo del Fly Tennis

Insieme al fratello Gino, per 34 anni, è stato l'anima e il simbolo del Fly Tennis, gli storici campetti di via Autonomia Siciliana chiusi dal 2018. Enzo Pisciotta non c'è più. E' stato stroncato nelle scorse ore da una lunga malattia. Aveva 60 anni. Chi ha frequentato quei campi, a due passi dalla Fiera del Mediterraneo, non può averlo dimenticato. Enzo Pisciotta, che lascia sei figli, al Fly Tennis era un'istituzione. Arbitrava, intratteteneva, organizzava, curava le pubbliche relazioni. Ma soprattutto si faceva volere bene.

"Sono stati 34 anni bellissimi, tutta Palermo ci conosceva - dice adesso il fratello Gino -. Purtroppo nel 2018 hanno chiuso i campi perché è scaduto il contratto con i proprietari, i preti ortodossi appartenenti all'eparchia di Piana degli Albanesi. Per mio fratello Enzo questa è stata una mazzata che lo ha distrutto, lui ne ha risentito moltissimo. Lavorava solo per i suoi figli. Dopo esser rimasto disoccupato ha fatto di tutto, dal muratore al giardiniere, ma si è sentito abbandonato.

I funerali di Pisciotta si svolgeranno martedì mattina nel suo quartiere, ovvero il Villaggio Ruffini. "Mio fratello era un bonaccione, aveva un bellissimo carattere - conclude il fratello -. Aveva 60 anni ma per me era come se ne avesse avuto ancora 25".