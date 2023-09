Uomo muore e la moglie dà l'ok per donare gli organi, il Policlinico: "Un sì riaccende la vita"

Basta un “sì” per riaccendere una speranza di vita. Al Policlinico, al dipartimento di Emergenza urgenza diretto dal professore Antonello Giarratano, i familiari di un uomo deceduto per emorragia cerebrale hanno dato il consenso alla donazione degli organi. A firmare il “sì” è stata la moglie del paziente, che si trovava in Sicilia per una vacanza.

"Esprimiamo vicinanza ai familiari del donatore – afferma il commissario dell’azienda ospedaliera universitaria, Maurizio Montalbano - e li ringraziamo per la solidarietà e la generosità. Il loro consenso riaccende la speranza di vita di altri pazienti in lista d’attesa per un trapianto. Il Policlinico – continua Montalbano - è impegnato in prima linea nella promozione della cultura della donazione, e invitiamo tutti, a cominciare dal nostro personale sanitario, a riflettere sull’importanza di esprimersi in vita sulla donazione di organi firmando la dichiarazione di volontà e di optare per il consenso quale atto di responsabilità sociale".

A gestire il processo di donazione è stato il professore Maurizio Raineri, responsabile dell’unità semplice di Terapia intensiva post-operatoria e Neurorianimazione e Coordinatore locale per i trapianti dell’Policlinico, affiancato dall’equipe medica costituita da Domenico Patronaci, Flavia Faranda e Gioacchino Ingoglia, e dalla psicologa del Centro regionale trapianti in servizio presso il Policlinico, Elena Massihnia.