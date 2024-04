Muore e dona gli organi: eseguito all'Ingrassia il prelievo di reni, polmoni, fegato e cornee

Il prelievo è stato effettuato da un donatore in morte cerebrale. Il commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni: "Gesti d’amore e di altruismo come questi sono indispensabili per ridare speranze di vita a pazienti in attesa di trapianto"