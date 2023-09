Sacerdote trovato morto in una camera d'albergo, la Procura dispone l'autopsia

Non sono stati rinvenuti segni di violenza né di effrazione sulla porta della sua stanza d’albergo, ma per chiarire le cause del decesso bisognerà attendere l’esito degli esami tossicologici. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Danilo Priori, 53 anni, trovato morto nella camera di un hotel di Isola delle Femmine che aveva prenotato per tre notti. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno effettuato alcuni accertamenti prima dell’arrivo del medico legale per l’ispezione cadaverica.

Priori, presbitero dell’Arcidiocesi de L’Aquila, da tempo era in quiescenza ed era tornato nella “sua” Roma per motivi personali. Il sacerdote negli ultimi anni si era appassionato alle decorazioni floreali a aveva conseguito un diploma quinquennale all’Istituto italiano di decorazione floreale amatoriale e frequentato il corso di arte floreale per la liturgia organizzato dalle Pie Discepole. Per questo infatti era conosciuto da molti come “il sacerdote che parla a Dio con i fiori”.

Quella in Sicilia per il sacerdote sarebbe stata una vacanza di piacere e, secondo quanto ricostruito, non si trovava qui per attività legate alla diocesi palermitana. Don Danilo Priori è stato visto per l’ultima volta la sera precedente del decesso. Era rientrato in camera, non ne sarebbe uscito né avrebbe ricevuto qualcuno nella sua stanza. Ad accorgersi della presenza del cadavere all’interno della doccia sarebbe stato i dipendenti della struttura ricettiva che erano entrati in camera per le pulizie.

Dopo l’allarme lanciato al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso contatti con la dirigenza dell’albergo ed eseguito i primi accertamenti in attesa che il medico legale effettuasse l’ispezione cadaverica. In prima battuta però non sarebbe emerso nulla di sospetto. Sul comodino i militari hanno trovato alcuni farmaci, che il sacerdote assumeva per una patologia, e anche una boccetta di tranquillanti che avrebbe assunto per dormire.

Alla luce di questi elementi la Procura ha disposto il trasferimento della salma all’Istituto di medicina legale del Policlinico dove nei prossimi giorni verrà effettuata. Per avere i risultati dei test tossicologici bisognerà attendere almeno 60 giorni ma don Danilo verosimilmente sarebbe deceduto per cause naturali.

"Siamo tutti addolorati - dice a PalermoToday don Claudio Tracanna, responsabile della comunicazione sociale per l’arcidiocesi de L’Aquila - per questa scomparsa prematura. Don Danilo faceva parte della nostra diocesi ma da anni era più qui con noi. Era entrato in quiescenza ed era tornato a Roma per motivi personali. Voglio esprimere il cordoglio del nostro cardinale e di tutta la comunità clericale per la scomparsa di un prete apprezzato che ha dato in vita la sua testimonianza".