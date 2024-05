Ictus fatale: è morto don Charles, il prete che portò il suo sorriso dalla Nigeria a Brancaccio

Non ce l'ha fatta don Charles Onyenemerem, il parroco della chiesa Santa Margherita Vergine e Martire, in via Marabitti (zona via Montalbo). Era stato colpito martedì scorso da un ictus cerebrale. Non si è mai ripreso e oggi si è spento in ospedale. A dare la notizia della sua morte è stato l'arcivescovo, Corrado Lorefice. "Ho il cuore affranto - scrive in una nota -. Don Charles ha arricchito la nostra chiesa locale con la sua vita impregnata di cultura africana e soprattutto il nostro presbiterio, che lo ha visto fraterno e gioioso nella bellezza di relazioni ricche di umanità e di freschezza evangelica".

Don Charles Onyenemerem aveva 54 anni ed era originario della Nigeria. "Ci uniamo al dolore della sua famiglia, della mamma, delle sorelle e dei fratelli ed anche a quello della comunità parrocchiale di Santa Margherita Vergine e Martire che lo ha avuto pastore amabile, sorridente e solerte, innamorato di Cristo e della chiesa - ha aggiunto Lorefice -. Chiamato a celebrare la liturgia celeste, ora continua a portare al cospetto dell'Altissimo questa sua e nostra chiesa da lui amata e servita con generosità. Invito tutti a pregare per il nostro caro don Charles, perché il Signore lo accolga nel suo abbraccio misericordioso".

Fu ordinato presbitero quasi 10 anni, quando gli venne assegnata la parrocchia Maria Santissima del divino Amore – San Gaetano a Brancaccio. "Quando ho cominciato il percorso vocazionale mio padre non era d’accordo perché voleva che facessi il medico - disse una volta don Charles - è stato grazie a mia sorella suora che è stato come un angelo che ha convinto mio padre a farmi entrare in seminario. Devo ringraziare il Signore per questo dono e in modo particolare per le persone di Brancaccio che mi amano e a cui voglio donare sempre il mio sorriso accogliente".