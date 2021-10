Giallo a Gangi, trovato il cadavere bruciato dell'ex assessore Domenico Nigro

L'ex politico e docente di 75 anni era uscito da casa il giorno prima per raggiungere un terreno di sua proprietà per ripulirlo dalle sterpaglie. Per questo non si esclude che possa essere stato un tragico incidente. La moglie, non vedendolo rientrare, ha lanciato l'allarme ai carabinieri che oggi hanno individuato il suo corpo

Ex assessore di Gangi trovato morto nelle campagne del Palermitano. Giallo nel piccolo comune madonita dove i carabinieri e i forestali hanno individuato oggi il corpo di Domenico Nigro, 75 anni, in un terreno in contrada Rolica. Ad una prima ispezione il cadavere presentava evidenti segni di bruciatura. Sull'episodio indagano la Procura di Termini Imerese e i carabinieri della compagnia di Petralia.

Nigro si era allontanato ieri da casa, intorno alle 12, per raggiungere un terreno di sua proprietà per ripulirlo dalle sterpaglie. Dalle prime informazioni sembra pure che avesse un appuntamento con due tecnici per un problema all'impianto elettrico. La moglie dell'ex politico nonché docente, non vedendolo rientrare, ha lanciato l'allarme al 112 temendo che potesse essere accaduto qualcosa.

I militari e i forestali hanno avviato le ricerche, anche con l'utilizzo di un elicottero, trovando tracce di un incendio recente nelle campagne al confine con Enna. Perlustrando la zona hanno trovato prima l'auto di Nigro e poi un paio di occhiali, un cappellino e degli scarponi che potrebbero appartenere proprio alla vittima.

In contrada Rolica è intervenuto il medico legale che, dopo un accurato esame del cadavere, potrà fornire alcuni primi elementi utili per le indagini. Gli investigatori dovranno chiarire se si sia trattato di un incidente o se dietro la morte dell'ex assessore ci si altro. Nigro infatti potrebbe aver accusato un malore o potrebbe essere inciampato mentre si allontanava dalle fiamme.