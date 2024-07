Addio a Nandhouse, è morto il dj palermitano che inventò i party del mercoledì ai Chiavettieri

Il mondo della notte è a lutto. E' morto a 50 anni Ferdinando Napoli, noto dj palermitano conosciuto da tutti come Nandhouse. A stroncarlo una complicazione legata a un intervento chirurgico al cuore. Da oltre trent'anni protagonista della scena musicale cittadina, ha iniziato a mixare dischi quando era ancora giovanissimo.

La sua carriera da dj inizia nell'89, quando si vede nelle consolle di alcuni locali palermitani. Qualche anno dopo, nel '92, inizia a frequentare con assiduità una radio che gli apre le porte della movida siciliana. Dopo qualche anno, si specializza sempre di più sui suoni underground iniziando a collaborare per grandi eventi.

E oggi che non c'è più sono in tanti a ricordarlo. "Amico mio - scrive sui social Gabriele Calandrino - te ne sei andato lasciando una voragine nei nostri cuori… Chiunque ti conosceva ti voleva bene, era impossibile non volertene! Anche perché le persone che non ti piacevano o non ti convincevano le allontanavi senza mai avere il minimo timore di dirglielo in faccia! Grazie a una tua idea avevamo dato vita a qualcosa che in questa città nessuno aveva il coraggio di fare".

Nandhouse è stato l'inventore di 'The Party', una festa infrasettimanale molto partecipata, organizzata ogni mercoledì ai Chiavettieri. "E' stata una tua intuizione geniale e sono orgoglioso di averla sviluppata assieme a te - dice ancora Calandrino - la gente all'inizio era scettica ma alla fine non ha potuto che constatare di persona quanto in realtà fosse bello. Il giovedì era sempre bello leggere le tue riflessioni sulla serata e si vedeva quanto fossi felice ed orgoglioso. Avevamo un sacco di progetti in testa perché sei sempre stato un vulcano di idee e un genio visionario che aveva semplicemente voglia di dare della 'buona musica' alla nostra città! Mi manchi e mancherai a tutti".