Accusa un malore mentre fa benzina e si accascia, morto un uomo in via Pitrè

Accusa un malore, si accascia e muore poco dopo. E’ accaduto alle 19 di ieri in via Pitrè, nella zona di Boccadifalco, dove i sanitari arrivati a bordo di un’ambulanza del 118 hanno soccorso un 65enne che si trovava nell'area di un distributore di carburante per il rifornimento della propria auto. Sul posto anche due volanti di polizia. Nonostante le manovre dei soccorritori il cuore dell’uomo ha smesso di battere poco dopo. Informato dell’accaduto il pm di turno della Procura di Palermo non ha ritenuto necessario eseguire l’autopsia, disponendo la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione del funerale.

