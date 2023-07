E' morto Diego Di Giovanni: era una delle anime della storica pizzeria di piazza Ziino

"Un uomo grande, indimenticabile, eterno". Con queste parole Bartolo Di Giovanni annuncia la scomparsa del papà, Diego, volto assai conosciuto della ristorazione palermitana. Per tanti anni era stato una delle anime della pizzeria dei fratelli Di Giovanni, storico locale di via Leonardo Da Vinci, a pochi passi da piazza Ottavio Ziino, aperto nel 1961 e divenuto celebre per i crostini fritti. Poi aveva aperto un altro ristorante, "Da Diego", in via Albanese,

Diego Di Giovanni aveva 73 anni. E' stato stroncato questa mattina da un male incurabile. Era ricoverato nella clinica Maddalena. "Si chiude il sipario su una delle più spettacolari storie che chiunque possa immaginare - dice il figlio -. Un uomo, un padre e un marito unico nel suo genere, adorabilmente diverso ma colmo di un amore verso tutti quelli che lo circondavano immenso, di una purezza che forse solo un bambino potrebbe esserne capace". I funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 9.30 nella chiesa Sant’Ernesto.