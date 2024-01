Augusta, si sente male in carcere: detenuto palermitano muore a 53 anni

Si è sentito male mentre si trovava in carcere e, nonostante l'allarme lanciato dal compagno, per lui non c'è stato nulla da fare. Un detenuto palermitano di 53 anni, Carmelo Valentino, è morto nel carcere di Augusta, nel Siracusano. La Procura ha aperto un fascicolo per chiarire cosa abbia provocato il decesso che, secondo quanto accertato sino ad ora, sarebbe riconducibile a cause naturali. Per stabilirlo però bisognerà attendere l'esito dell'autopsia. La salma nel frattempo è stata portata nell'obitorio dell'ospedale Muscatello.

Carmelo Valentino si trovava in una cella della settima sezione. Per un certo periodo il detenuto aveva potuto usufruire di alcuni permessi premio per stare vicino alla figlia e al resto della famiglia, ma queste licenze gli sono state sospese dopo il suo coinvolgimento in un'inchiesta di maggio scorso su alcuni traffici illeciti di droga e cellulari portati proprio all'interno del penitenziario siracusano. Per questa ragione il 53enne, al termine delle indagini condotte dalla guardia di finanza di Catania, è finito in carcere su disposizione del gip.