E' morto David Sassoli, Orlando: "Un grandissimo dolore per chi lo ha conosciuto"

"Un grandissimo dolore per chi lo ha conosciuto, una grandissima perdita per la buona politica. David Sassoli è stato un protagonista del nuovo volto e del nuovo ruolo dell'Unione Europea in tempi di pandemia". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando ricordando l'ex presidente dell'Unione europea scomparso stanotte.

"Di lui - ha aggiunto - desidero sottolineare il suo stile, la sua coerenza e l'impegno che ha profuso in difesa della dignità umana. Sassoli, infatti, è sempre stato attento alla cultura dell'accoglienza, ai temi relativi al Mediterraneo e alla difesa dei diritti umani. Lo scorso giugno, ad esempio, aveva condiviso la mia proposta di istituire il Recs, il servizio civile europeo per il salvataggio delle vite in mare. L'Unione europea perde un punto di riferimento fondamentale. In questo momento di sofferenza e preghiera esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari a cui sono vicino".