"Carissimo Danilo, ti ho voluto bene come fossi mio figlio. Siamo sconvolti nell'apprendere che sei volato via tra gli angeli cosi presto, troppo presto". Sono le parole di Rino Martinez, noto cantautore palermitano che esprime così tutto il suo cordoglio per la prematura scomparsa di Danilo Pasca, palermitano, stimato fonico con una lunga carriera nel mondo della musica e dello spettacolo siciliano. E' morto ieri a 40 anni, stroncato da una malattia. Figlio d'arte, era assai apprezzato per il suo lavoro dietro le quinte per la buona riuscita di spettacoli e concerti. Lascia la moglie Irene i figli.

"Ti ho visto nascere quando suonavanmo con il tuo papà "Jo Pasca" e con gli anni sei diventato un ragazzo meraviglioso, straordinario professionista, sempre disponibile e rispettoso come pochi al mondo - ha scritto Rino Martinez -. Sono qui a toccare le tue mani ancora calde e provo tanto dolore perché hai lottato come un fiero leone fino all'ultimo respiro. Uomini come te sono rari e sono certo che lassù incontrerai angeli belli che ti accoglieranno e sarà un concerto pieno di colori e tanto amore e tra questi vi è un'altra giovane anima bella che ci ha lasciato qualche tempo fa... Non ti dimenticherò mai Danilo e come me, sono certo tante belle persone che ti hanno apprezzato e amato. Staremo vicino alla tua famiglia e onoreremo questo tuo viaggio dimostrandoti che sei e sarai per noi un figlio, un fratello e posso gridare a voce piena che è stato un privilegio starti accanto. Arrivederci Danilo".

Danilo Pasca aveva lavorato anche a Sicilia Cabaret, il programma televisivo che lancia giovani talenti emergenti locali. "Ci ha lasciato Danilo Pasca, tecnico del suono, una colonna portante della famiglia di Sicilia Cabaret - hanno scritto in una nota -. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi! Ciao fratello, ci mancherai".

Questo invece il ricordo del conduttore Massimo Minutella: "I tecnici, i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. Quelli che non prendono applausi, che non vedrete mai sul palco per inchinarsi davanti al pubblico. Quelli che senza di loro nulla sarebbe possibile, quelli che durante il periodo pandemico hanno pagato più di tutti. Quelli che sotto al sole o sotto la pioggia lavorano sempre!!!

I tecnici, quelli che quando ti sorridono prima di salire sul palco, ti danno la carica dicendo che tutto è al suo posto, che lo spettacolo andrà bene. Danilo Pasca, non lo incontrerò più su di un palco, Danilo è andato a migliore vita. Mai dimenticherò i miei anni migliori, in cui Danilo era il deus ex machina delle tecniche del Nuovo Montevergini, tutti i miei showcase erano tecnicamente diretti da lui. L'ultima edizione di Festival aveva lui sul palco, sapeva bene cosa significasse mettersi al servizio di uno spettacolo. Sempre sorridente e mai poco opportuno. La terra ti sia lieve, Dio ti accolga. Adesso tocca a te pregare per noi che siamo rimasti. Questo post è tutto per te, prenditi gli applausi che non ti sono mai arrivati".