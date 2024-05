Trovato morto dai passanti un clochard che aveva trovato rifugio nella stazione Notarbartolo

Aveva trovato da tempo rifugio in piazza Matteo Boiardo, all'interno della stazione Notarbartolo, ed era conosciuto da chi frequentava la zona: il clochard C. N., 44 anni e originario dello Sri Lanka, oggi è stato però ritrovato senza vita da alcuni passanti ed è morto per cause naturali, come è stato stabilito dai primi accertamenti.

A lanciare l'allarme al 118 sono stati proprio alcuni passanti, ma i medici non hanno che potuto constatare il decesso dell'uono. Sul posto è arrivata anche la polizia ed è intervenuto anche il medico legale che, dall'ispezione cadaverica, ha ricondotto la morte a cause naturali.