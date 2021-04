Piazzale Ungheria, clochard di 37 anni muore sotto i portici

Un clochard di 37 anni di origini polacche (D.R.R. le sue iniziali) è morto sotto i portici di piazzale Ungheria. L’uomo aveva deciso di trascorrere la vita nel cuore di Palermo accompagnato dai suoi due inseparabili cani.

I vigili si sono accorti che il senzatetto non dava più segni di vita intorno alle 6 di questa mattina. Sul posto è poi arrivato il medico legale. Non ci sono segni che possano far pensare a un omicidio: con tutta probabilità il 37enne è stato stroncato intorno all'alba di oggi da un arresto cardiocircolatorio. Più volte il Comune aveva tentato di convincerlo ad entrare in una struttura per clochard ma l'uomo (che avrebbe compiuto 38 anni il prossimo agosto) si era sempre rifiutato.