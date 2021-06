Si sente male mentre pedala sulla statale tra Partinico e Trappeto, morto un ciclista

Un uomo di 60 anni, nato ad Alcamo, ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua bici. Sul posto i vigili urbani e gli agenti di polizia del commissariato di Partinico

Si è sentito male mentre pedalava sulla statale 113, si è accasciato per terra e non si è più rialzato. Un uomo di 60 anni originario di Alcamo è morto questa mattina lungo la strada che collega i comuni di Partinico e Trappeto. A chiamare i soccorritori è stato un passante vedendo il ciclista immobile sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Trappeto, i poliziotti del commissariato di Partinico e i sanitari del 118 con un'ambulanza ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Il corpo del sessantenne, disteso accanto alla bici e al suo caschetto, è stato coperto con un telo in attesa che venga eseguita l'ispezione cadaverica prima della restituzione della salma alla famiglia.