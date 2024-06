E' morto l'attore e regista Ciccio Randazzo: "Oggi per Carini è una tristissima giornata"

E' morto l'attore e regista Ciccio Randazzo. A farlo sapere - attraverso una nota - è stato il Comune di Carini. Randazzo aveva 79 anni. "Oggi per Carini è una tristissima giornata - si legge -. Perdiamo un amico e un artista a 360 gradi. L'attore, regista, profondo conoscitore della storia del nostro territorio e autore di diversi libri sul nostro comune, amministratore del Teatro Stabile di Carini, fondatore dell'agenzia di formazione artistica MeRa film e socio fondatore della sede locale di Archeoclub d’Italia, Ciccio Randazzo ci ha lasciato".

Una delle sue ultime apparizioni da attore risale al 2018, ne "La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata", un film per la televisione diretto da Gianluca Maria Tavarelli. In un post scritto sul suo blog, Ciccio Randazzo si descriveva così: "Mi considero un diversamente giovane arricchito da tre passioni che hanno coronato sempre la mia vita. In ordine di tempo: il teatro, la storia locale e la famiglia, quest’ultima diventata primaria per amore, dedizione, supporto ricevuto. Ho incontrato e sposato una bravissima e bellissima donna, che nel tempo mi ha dato in dono tre gioielli… i miei tre meravigliosi figli".

"E proprio alla moglie e ai figli di Ciccio Randazzo - commenta il sindaco Giovì Monteleone - vanno le più sentite condoglianze di tutta l’amministrazione comunale di Carini. Oggi tutta Carini è in lutto perché perde un figlio, innamorato del suo paese, un cittadino attivo che tanto ha donato alla comunità".