Carini in lacrime al funerale di Ciccio Randazzo, il sindaco: "Non ti dimenticheremo mai"

Carini in lacrime per Ciccio Randazzo. Una comunità intera ha salutato ieri l'attore e regista morto a 79 anni negli scorsi giorni. Il funerale si è svolto in una chiesa Madre completamente gremita. A salutarlo anche il sindaco di Carini, Giovì Monteleone. "Ciccio Randazzo - ha detto il primo cittadino - in questa esistenza terrena ha lasciato il segno. Grande è stata l’emozione e la commozione che ha suscitato la sua dipartita tra i carinesi. Ringrazio l’arciprete don Giacomo Sgroi che celebrando qui il suo funerale ha dato il giusto tributo a una bella persona come Ciccio Randazzo, uno dei figli più illustri di Carini che sarà ricordato come attore, poeta, appassionato ricercatore di tutto ciò che riguarda la Carini che fu, fondatore di associazioni culturali, animatore e ideatore di eventi culturali".

Monteleone ha aggiunto: "Ci piace ricordare che tutte queste sue passioni, non sono state altro che le diverse espressioni da lui utilizzate per tenere viva l’identità e le tradizioni carinesi. Avendo conosciuto durante la mia gioventù anche il fratello sociologo e uomo di chiesa don Basilio Randazzo ho visto in Ciccio colui che con diverse modalità ha raccolto il suo testimone: mentre Don Basilio narrando la storia sociale e culturale della nostra Carini ricordava che il passaggio dalla coltura e cultura agricola del limone - laboriosa e rispettosa del territorio - a quella speculativa del metroquadro e del conseguente mattone, vendendo a pezzi il territorio e svendendo la propria anima, aveva portato il nostro paese verso un declino culturale e sociale di cui oggi ne piangiamo le conseguenze; Ciccio, assieme ad altri giovani, disperatamente ha lavorato per una vita per il recupero delle antiche testimonianze archeologiche e delle tradizioni, ha ripercorso le tappe di una memoria antica cercando di mantenerla viva narrandola attraverso il teatro i suoi scritti e l’organizzazione di eventi culturali. Ciccio è stato uno dei rari esempi di eleganza umana e culturale in un mondo in cui la cafoneria ignorante viene presa a modello".

Nel suo lungo messaggio il sindaco ha aggiunto: "Se oggi, a fronte di devastazioni del territorio, si sono salvate alcune testimonianze e se si sono recuperate opere del passato e rigenerato parti di territorio lo si deve all’opera di sensibilizzazione di pochi carinesi e Ciccio è stato uno di questi. Oggi mi rimane il rammarico che Ciccio non possa essere presente alla prossima inaugurazione della mostra del grande mosaico della pavimentazione tardo romana che si sta allestendo nel chiostro accanto alla chiesa di San Rocco, lui che con l’Archeoclub si era dedicato al suo recupero da altri luoghi fuori Carini e neanche per l’inaugurazione del restauro della chiesa del Roccazzello e dell’antistante spazio teatrale all’aperto che sarà dedicato al fratello Don Basilio: inaugurazione che Ciccio doveva aprire con una sua lettura, così come avevamo concordato.

Purtroppo non sentiremo più la sua voce, ma lui sarà presente con la sua anima e la sua memoria che rimarrà indelebile per chi ha avuto il piacere e l’onore di averlo conosciuto. Concludo esprimendo il mio più sentito cordoglio personale e dell’amministrazione comunale alla sua amata moglie Teresa ai suoi figli Giampiero, Marianna e Luciano e al fratello Giovanni e a tutti i suoi cari familiari. Ciao Ciccio, Carini non ti dimenticherà. Ti vogliamo bene".