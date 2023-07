Terrasini e Partinico in lutto, è morto Ciccio Leggio

E' morto negli scorsi giorni Ciccio Leggio, giornalista e volto storico di TV7, assai conosciuto a Partinico e Terrasini. E' stato stroncato da un male incurabile. Questo il ricordo di Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini, il comune in cui da anni era residente Liggio: "Amico di tutti, con una battuta sempre pronta, un sorriso buono, un attento osservatore della vita sociale e politica del nostro comprensorio, un vero amante della nostra piazza. Ciao Ciccio hai provato con tutte le tue forze a combattere contro questo brutto male, e noi vogliamo ricordarti così: un combattente amante della vita e della sua terra. Riposa in pace".

Massimo Minutella, volto noto della tv locale, lo ha ricordato così: "Chi vive nelle piccole comunità, o chi come me viene accolto dopo anni, riesce a conoscere tutti o quasi. A Terrasini, non potevi non conoscere Francesco Leggio, per tutti Ciccio. Ho pensato subito a tutte le volte che ci incontravamo, alle volte in cui si parlava di tutto. Mancheranno i suoi post dedicati alla politica, al calcio, i suoi racconti mattutini nel raccomandare di non prendere l'autostrada quelle volte che era trafficata. Riposa in pace Ciccio. Mancherai".