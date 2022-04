Lutto nella comunità di Porticello, morto lo chef Francesco Balistreri

Si è accasciato a terra mentre si trovava nella zona di Santa Nicolicchia, non lontano da quel ristorante che era stato gran parte della sua vita, e non si è più rialzato. A lutto la comunità di Porticello per la morte di Francesco Balistreri, 55 anni, chef del ristorante "Al faro verde". Dopo il malore sono stati contattati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo. Per lui però non c'è stato nulla da fare.

Balistreri era molto conosciuto nell’ambiente della ristorazione e gestiva l’attività, uno dei punti di riferimento della zona, insieme ai fratelli Maurizio, Stefano e Marcello. Lo chef lascia la moglie Jessica e le due figlie ancora piccole Sofia ed Elisabetta. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati dagli amici del 55enne che hanno ricordato qualche aneddoto con lui o qualche cena nel ristorante tramandato ai figli dal padre Benito.