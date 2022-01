Lutto alla Regione: è morto Cesare Augusto Sirna, storico dirigente dell’assessorato degli Enti locali

E' morto Cesare Augusto Sirna, storico dirigente dell’assessorato regionale degli Enti locali. A darne notizia è il commissario regionale della DC Nuova, Salvatore Cuffaro che lo ricorda "con affetto e gratitudine per il prezioso contributo reso al cammino della nostra terra attraverso la totale dedizione al compito professionale che la vita gli aveva assegnato". "La Regione – dichiara ancora Cuffaro - ha perso un grande dirigente, la Sicilia un uomo vero”.

Sirna è stato per molti anni punto di riferimento indiscusso per amministratori di comuni e province di qualsiasi colore politico e “maestro” di ordinamento regionale degli enti locali per intere generazioni di colleghi, cresciuti alla sua scuola, così come per l’intera compagine dei funzionari locali operanti nell’Isola. “Quella della Regione - afferma il commissario regionale della DC Nuova - non è solo una storia fatta di leggi, di bilanci, di sottogoverni e di contrasti politici ma anche, e forse soprattutto, quella di volti, di competenze e di vicende umane e professionali che hanno segnato profondamente il tessuto dell’Amministrazione nello svolgersi più avanzato e consapevole delle sue funzioni a servizio del bene comune. Uno di questi volti è stato certamente quello di Cesare Augusto Sirna".

I funerali dell'ex dirigente regionale si terranno nella Parrocchia Gesù, Giuseppe e Maria, domani alle 9.