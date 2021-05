Un 55enne muore per infarto, sequestrata casa d'appuntamenti in via del Vespro

Un uomo di 55 anni muore all'interno di quella che, al termine degli accertamenti, sarebbe risultata una casa d'appuntamenti. E' successo ieri in un appartamento di via del Vespro dove i carabinieri sono intervenuti trovando il cadavere dell'uomo, originario di un comune della provincia di Palermo, e due donne che sono state ascoltate fino a sera nel tentativo di ricostruire le ore precedenti al decesso. A lanciare l'allarme sarebbe stata proprio una di loro.

In via del Vespro è arrivato anche il medico legale che, dopo una prima ispezione, non avrebbe individuatuo segni di violenza sul corpo del 55enne. Per cause ancora da accertare l'uomo sarebbe andato in arresto cardiaco. La salma è stata restituita ai familiari mentre l'appartamento è stato sottoposto a sequestro da parte dei militari che hanno avviato le indagini per chiarire chi siano i proprietari, chi gestisse l'abitazione e se davvero venisse utilizzata come casa d'appuntamenti.