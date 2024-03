Il mondo del fumo lento palermitano perde una delle sue colonne: è morto Carlo Riggio

"Si è spento Carlo Riggio, un grand’uomo di straordinaria generosità e un prezioso amico che mi guidava con passione nel suo mondo del fumo lento. Ci mancherai moltissimo. Un abbraccio di commosse condoglianze alla famiglia". Con queste parole l'assessore comunale Maurizio Carta ha espresso il suo cordoglio per la morte di Carlo Riggio che si è spento la scorsa notte. Aveva 63 anni.

Sono tantissimi i messaggi sui social per omaggiare Riggio, che era titolare della omonima tabaccheria di via Dante, specializzata nella vendita di articoli per fumatori (una delle tabaccherie più antiche di Palermo essendo stata aperta nel 1870). "Se ne va via un pezzo importante dell'imprenditoria - scrive chi lo conosceva - Una persona seria, perbene, solida della nostra città. Una istituzione a Palermo nel mondo del fumo lento". E ancora: "E' mort un galantuomo e cultore nel mondo del fumo d’eccellenza, della gestualità, della filosofia del sigaro e della pipa".