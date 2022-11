E' morto Carlo Pezzano, ex assessore della Dc: era amico del presidente Mattarella

Aveva 75 anni, lascia moglie, due figli e tre nipoti. A Sala delle Lapidi dal 1990 al 1997 con lo scudocrociato, ha ricoperto anche il ruolo di capogruppo. Il ricordo in Aula di Giuseppe Lupo: "Ha dato lustro alla città". I funerali si terranno venerdì al Santuario della Madonna del Rosario in via Cruillas