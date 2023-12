Sanità palermitana a lutto, è morto il cardiologo Bruno La Menza

"Perdiamo una persona generosa oltre misura, preparata, colta. La sua disponibilità nei confronti degli altri non aveva limiti anche a scapito della sua persona". E ancora: "Se ne va uno di quei medici bravi (sono rimasti in pochi) che svolgeva il suo lavoro con molta umanità e professionalità". Sono solo alcuni dei numerosi messaggi d'addio per Bruno La Menza, noto cardiologo palermitano, scomparso nelle scorse ore. Il mondo della sanità palermitana è sotto choc per la morte di uno dei punti di riferimento del settore. La Menza è stato stroncato da un male incurabile che lo ha divorato nel giro di poche settimane.

Classe 1956, palermitano, La Menza aveva anche la passione per la politica: aveva svolto il ruolo di assessore all’Istruzione dell’ex Provincia di Palermo ed era stato presidente dell’Amap. Era responsabile della cardiologia della clinica Macchiarella e storico specialista del centro Salus, della famiglia Pantò, che ha dato l'annuncio della morte: "E' con profondo dolore - è il messaggio postato sui social - che comunichiamo la sua scomparsa. In questo momento difficile, ci stringiamo affettuosamente alla famiglia del dottor La Menza. La sua dedizione e professionalità rimarranno per sempre nei nostri cuori".

"Va via una persona straordinaria - scrive Mauro Pantò -. Un uomo di rara sensibilità, allegro ma profondo, eccentrico ma umanamente reale e vero. Sei stato con noi fin dalla prima ora della nascita del Centro Salus. Grazie per la tua amicizia, grazie per i tuoi consigli e grazie per tutte le volte che mi sei stato accanto in questi anni. Bruno la Menza ti ricorderò sempre con la tua meravigliosa e spumeggiante voglia di vivere". I funerali si terranno oggi alle 11.30 nella chiesa di San Michele.